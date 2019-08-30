«Мост глупости» «поймал» полевую кухню

Под петербургским «мостом глупости» встала полевая кухня

В пятницу, 30 августа, под знаменитым «Мостом глупости», не смогла проехать настоящая полевая кухня. Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости», за опоры моста зацепилась труба.

Петербуржцы в социальных сетях подсчитали, что это 171-й случай. На самом деле пострадавший — эвакуатор, который перевозил установку кухни.

Напомним, «Мост глупости» — своеобразная петербургская достопримечательность. Название появилось после ряда неприятных инцидентов, когда большие, а точнее высокие, виды транспорта застревали на проезжей части.

Находится этот мост на пересечении магистральной Софийской улицы разлива реки Кузьминки. Установили его в 2009 году. С тех пор водитель грузовиков, фур и даже автобусов пробуют проехать под ним и в очередной раз застревают.