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Под петербургским «мостом глупости» встала полевая кухня 

АиФ Санкт-Петербург 30 августа 2019
«Мост глупости» «поймал» полевую кухню
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В пятницу, 30 августа, под знаменитым «Мостом глупости», не смогла проехать настоящая полевая кухня. Как сообщают «Санкт-Петербургские ведомости», за опоры моста зацепилась труба.
Петербуржцы в социальных сетях подсчитали, что это 171-й случай. На самом деле пострадавший — эвакуатор, который перевозил установку кухни.
Напомним, «Мост глупости» — своеобразная петербургская достопримечательность. Название появилось после ряда неприятных инцидентов, когда большие, а точнее высокие, виды транспорта застревали на проезжей части.
Находится этот мост на пересечении магистральной Софийской улицы разлива реки Кузьминки. Установили его в 2009 году. С тех пор водитель грузовиков, фур и даже автобусов пробуют проехать под ним и в очередной раз застревают.
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