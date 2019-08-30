Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомойщик на чужой иномарке устроил гонку с сотрудниками ДПС и попал на видео 

Lenta.ru + ещё 1 30 августа 2019
В Санкт-Петербурге погоня полицейских за угнавшим иномарку работником автомойки закончилась ДТП. Ролик в пятницу, 30 августа, опубликовал spbdnevnik.ru.
На кадрах видно, как сотрудники ДПС преследуют автомобиль Hyundai Solaris, грубо нарушавший правила дорожного движения. Водитель не справился с управлением и вылетел на машине за пределы проезжей части, врезавшись в столб.
Мужчина был задержан. Как оказалось, угнанный автомобиль принадлежит каршеринговой компании. В тот день его оставили для помывки, а работник мойки решил на нем покататься.
Последние новости
США ударили по Идлибу США ударили по Идлибу «Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей» «Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей» Путин обещал Кадырову приехать в Чечню Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД
«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости4
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму1
МКАД увеличится в полтора раза
МКАД увеличится в полтора раза4
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение