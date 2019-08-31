Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге 

Газета.Ru + ещё 1 22 часа назад
В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел на Комендантском проспекте.
На кадрах, которые были выложены телеканалом, видно, как на улице произошла потасовка.
Уточняется, что мимо проходящий мужчина решил вмешаться и отогнал подростков. По приезду сотрудников полиции подростки покинули место происшествия.
По предварительным данным, один человек был госпитализирован.
Ранее недовольный лечением пациент избил врача московской больницы.
Газета.Ru: последние новости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости Автомобиль въехал в толпу в Москве Автомобиль въехал в толпу в Москве Экс-игрок "Локомотива" попал в ДТП Экс-игрок "Локомотива" попал в ДТП
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД
«Регистрация машины»: чем грозят автовладельцу проблемы с базами ГИБДД
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости4
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму1
МКАД увеличится в полтора раза
МКАД увеличится в полтора раза4
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение