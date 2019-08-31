Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости

Английский киноактер, известный по роли в Пиратах Карибского моря, Орландо Блум был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, полиция остановила Блума за превышение скорости. Известно, что он ехал около 60 миль в час (почти 100 км/ч). В это время в машине рядом с ним был его маленький сын Флинн.

Как отмечается, в результате полицейские выписали штраф актеру и отпустили.

Ранее сообщалось, что Кэти Перри рассказала о помолвке с Орландо Блумом.