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Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Английский киноактер, известный по роли в Пиратах Карибского моря, Орландо Блум был остановлен полицией и оштрафован за превышение скорости на дороге в Беверли-Хиллз. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.
По данным источника, полиция остановила Блума за превышение скорости. Известно, что он ехал около 60 миль в час (почти 100 км/ч). В это время в машине рядом с ним был его маленький сын Флинн.
Как отмечается, в результате полицейские выписали штраф актеру и отпустили.
Ранее сообщалось, что Кэти Перри рассказала о помолвке с Орландо Блумом.
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