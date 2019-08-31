Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму

Московским сотрудникам ДПС на мотоциклах выдадут новую форму, которая во время ЧМ-2018 была только у подразделений центральных районов города. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Возможности патрульной службы на мотоциклах — это важный шаг для того, чтобы сократить количество ДТП, оперативного приезда на происшествия и помощь на дорогах. Мы передаем 124 комплекта экипировки и более 200 переговорных, видеорегистраторов и других аксессуаров, — цитирует Ликсутова РИА Новости.

Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве экипировку инспекторов ДПС на мотоциклах можно было видеть во время ЧМ-2018 по футболу, однако в те дни новая форма была только у сотрудников дорожной полиции, работавших в центральных районах.