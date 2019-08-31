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Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму 

News.ru + ещё 1 11 часов назад
Сотрудникам ДПС в Москве выдадут новую форму
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московским сотрудникам ДПС на мотоциклах выдадут новую форму, которая во время ЧМ-2018 была только у подразделений центральных районов города. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Возможности патрульной службы на мотоциклах — это важный шаг для того, чтобы сократить количество ДТП, оперативного приезда на происшествия и помощь на дорогах. Мы передаем 124 комплекта экипировки и более 200 переговорных, видеорегистраторов и других аксессуаров, — цитирует Ликсутова РИА Новости.
Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве экипировку инспекторов ДПС на мотоциклах можно было видеть во время ЧМ-2018 по футболу, однако в те дни новая форма была только у сотрудников дорожной полиции, работавших в центральных районах.
Как писал News.ru, ранее в Петербурге пьяный молодой человек за рулём Hyundai Solaris не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте своей машины.
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Комментарии1
ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , ГИБДД , РИА Новости
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