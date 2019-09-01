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Пять человек пострадали в ДТП с минивэном на Ставрополье 

ТАСС + ещё 4 14 часов назад
ДТП с минивэном на Ставрополье: есть пострадавшие
Фото: РИА Новости
Пять человек получили травмы в результате столкновения минивэна и грузовика в Минераловодском городском округе Ставропольского края. Об этом сообщается в воскресенье на сайте краевого управления МЧС.
"Поступило сообщение о том, что на 316-м км трассы "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля МАN и минивэна Mercedes. По предварительным данным, в минивэне находились 8 человек (детей нет), пострадали 5 человек, погибших нет", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, авария произошла около 09:20 мск. Пострадавшие направлены в районную больницу города Минеральные Воды для дальнейшего осмотра. На месте ДТП работают экстренные службы.
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