Машина въехала в группу людей в Москве

Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.
Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, "инцидент произошел по адресу: Нижегородская ул., д. 31".
"Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются", — сказали в Госавтоинспекции.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.