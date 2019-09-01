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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе 

ТАСС + ещё 18 5 часов назад
Машина въехала в группу людей в Москве
Фото: РИА Новости
Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.
Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, "инцидент произошел по адресу: Нижегородская ул., д. 31".
"Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются", — сказали в Госавтоинспекции.
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Volkswagen , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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