Машина въехала в группу людей в Москве

В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, "инцидент произошел по адресу: Нижегородская ул., д. 31".

"Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются", — сказали в Госавтоинспекции.