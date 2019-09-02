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Опубликовано видео с автомобилем Porshe, сбившим детей в Москве 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись момента ДТП в Москве, на котором видно, как водитель Porshe сбил двух детей и скрылся с места инцидента.
ДТП произошло на Коломенской улице. В результате пострадал один ребенок, он доставлен в больницу. Известно, что в момент аварии дети катались на самокатах. Полиция ведет поиск нарушителя.
Кроме того, телеканал привел рассказ очевидца происшествия, который смог описать скрывшийся с места ДТП автомобиль.
"Машина вот так выехала, когда двое детей ехали на самокатах на пешеходном переходе, произошел удар, машина остановилась, самокаты на дороге остались, а он уехал", — рассказал очевидец.
Он добавил, что автомобиль выглядел очень обшарпанным и не имел определенной раскраски, а также рассказал, что похожий Porshe часто встречался в соседнем дворе.
"Три цвета было: черный, белый, синий. Машина каждый день здесь останавливалась. Три раза туда-сюда ездила", — сказал мужчина.
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ДТП , Бортжурнал , РЕН ТВ , РИА Новости
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