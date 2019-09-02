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Собака угнала «Мерседес» и устроила ДТП 

Motor.ru + ещё 2 8 часов назад
Собака угнала «Мерседес» и устроила ДТП
Фото: Twitter.com/KatieKPIX
Семейная пара из Сан-Франциско оставила свою собаку по кличке Дюк в запертом Mercedes-Benz S430 2001 года. Из-за технической особенности этой модели животному удалось перевести коробку в нейтральное положение, прокатиться за рулем и стать виновником дорожно-транспортного происшествия.
Джени и Джим Блэк, хозяева Дюка, рассказали местным СМИ, что их питомец умудрился обмотать поводок вокруг рычага коробки передач и перевести его из режима парковки в нейтральное положение. Дело в том, что из-за конструктивной особенности S430 селектор может быть переведен без нажатия на педаль тормоза — достаточно сильно ударить по самому рычагу (этот вариант предусмотрен на случай необходимой буксировки автомобиля). По всей видимости, Дюку удалось воспользоваться этим методом, чтобы снять режим парковки.
Автомобиль покатился, сбил мусорное ведро и врезался в бетонное ограждение. По возвращении Джени и Джим застали следующую картинку: их «Мерседес» наполовину свисал с бордюра, вокруг были раскиданы элементы ограждения, а Дюк восседал на водительском сиденье с «улыбкой» от уха до уха. В результате аварии он не пострадал.
Похожий случай произошел минувшим летом в штате Колорадо. Однако в тот раз виновником аварии стал не пес, а медведь, который самостоятельно забрался в припаркованный Subaru. Зверь снял универсал с ручника и проехал около 30 метров, пока автомобиль не затормозил об дерево.
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ДТП , Subaru , Mercedes-Benz
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