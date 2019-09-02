В Индонезии восемь человек погибли в массовом ДТП

По меньшей мере восемь человек погибли и почти 30 пострадали в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Индонезии, передает агентство Антара со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в понедельник в провинции Западная Ява. По данным агентства, в ДТП попал 21 автомобиль, включая грузовики и автобусы. Четыре автомобиля полностью сгорели. Авария привела к серьезным заторам на трассе, соединяющей Джакарту и город Бандунг.