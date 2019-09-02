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Крупное ДТП произошло в Ярославле 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Крупное ДТП произошло в Ярославле
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
ДТП с участием трёх маршруток произошло на Московском проспекте в Ярославле.
По данным УМВД по региону, столкнулись три маршрутных автобуса «Паз». В результате аварии пострадали семь человек.
По предварительной информации при движении в сторону центра автобус «Паз» совершил столкновение с автобусом «Паз», который затем совершил столкновение с другим автобусом «Паз», — сказано в сообщении.
На месте аварии работают медики, МЧС и ГИБДД. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Ранее News.ru писал о том, что актёр Кевин Харт, снимавшийся в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Джуманджи: Зов джунглей», «Очень страшное кино — 3», попал в ДТП на шоссе Малхолланд.
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ДТП , Кевин Харт , МЧС , ГИБДД
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