Крупное ДТП произошло в Ярославле 

ДТП с участием трёх маршруток произошло на Московском проспекте в Ярославле.
По данным УМВД по региону, столкнулись три маршрутных автобуса «Паз». В результате аварии пострадали семь человек.
По предварительной информации при движении в сторону центра автобус «Паз» совершил столкновение с автобусом «Паз», который затем совершил столкновение с другим автобусом «Паз», — сказано в сообщении.
Ранее News.ru писал о том, что актёр Кевин Харт, снимавшийся в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Джуманджи: Зов джунглей», «Очень страшное кино — 3», попал в ДТП на шоссе Малхолланд.