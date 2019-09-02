Крупное ДТП произошло в Ярославле

ДТП с участием трёх маршруток произошло на Московском проспекте в Ярославле.

По данным УМВД по региону, столкнулись три маршрутных автобуса «Паз». В результате аварии пострадали семь человек.

По предварительной информации при движении в сторону центра автобус «Паз» совершил столкновение с автобусом «Паз», который затем совершил столкновение с другим автобусом «Паз», — сказано в сообщении.

На месте аварии работают медики, МЧС ГИБДД . Пострадавшим оказана медицинская помощь.