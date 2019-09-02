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«Мы истекаем кровью»: музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе 

Газета.Ru 2 часа назад
Музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе
Фото: sabaton.net
Музыканты шведской хэви-пауэр-метал группы Sabaton рассказали, что попали в аварию, когда возвращались со съемок клипа. Об этом сообщает РИА "Новости".
По их словам, ДТП произошло в Тунисе после того, как музыканты ехали с пустыни Сахара после съемок.
Музыканты признались, что получили очень серьезные травмы: у них множество переломов и наложенных врачами швов.
"Мы все поломаны, сильно помяты, истекаем кровью", — заявили музыканты Sabaton.
Однако, они подчеркнули, что рады остаться в живых и надеются восстановить здоровье в будущем.
Известно, что группа Sabaton была основана в декабре 1999 годa.
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