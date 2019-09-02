«Мы истекаем кровью»: музыканты группы Sabaton попали в аварию в Тунисе

Музыканты шведской хэви-пауэр-метал группы Sabaton рассказали, что попали в аварию, когда возвращались со съемок клипа. Об этом сообщает РИА "Новости".

По их словам, ДТП произошло в Тунисе после того, как музыканты ехали с пустыни Сахара после съемок.

Музыканты признались, что получили очень серьезные травмы: у них множество переломов и наложенных врачами швов.

"Мы все поломаны, сильно помяты, истекаем кровью", — заявили музыканты Sabaton.

Однако, они подчеркнули, что рады остаться в живых и надеются восстановить здоровье в будущем.

Известно, что группа Sabaton была основана в декабре 1999 годa.