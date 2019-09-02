Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска

Машина наехала на семейную пару из Великобритании на популярном греческом курорте Халкидики. Об этом сообщает Daily Mail.

Несшийся на высокой скорости автомобиль сбил мужчину и женщину, когда они переходили дорогу вместе с двумя детьми в нескольких километрах от своего отеля Alexander the Great Beach Hotel.

Как сообщили врачи скорой помощи, 57-летний турист погиб на месте. Его жену доставили в больницу с тяжелыми травмами. Дети не пострадали, поскольку на момент аварии уже успели перейти дорогу.

Личности супругов не раскрываются.

Водитель машины скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.

В феврале туристический автобус насмерть сбил пожилого путешественника из Южной Кореи на глазах у детей и жены. 68-летний турист погиб в долине реки Те Паки (Новая Зеландия) во время катания на песчаных дюнах на специальной доске. Съезжая с песчаной горки, кореец выехал на проезжую часть и попал под колеса туристического автобуса.