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Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска 

Lenta.ru 15 часов назад
Семейную пару задавили на глазах у детей во время отпуска
Фото: Thanassis Stavrakis / AP
Машина наехала на семейную пару из Великобритании на популярном греческом курорте Халкидики. Об этом сообщает Daily Mail.
Несшийся на высокой скорости автомобиль сбил мужчину и женщину, когда они переходили дорогу вместе с двумя детьми в нескольких километрах от своего отеля Alexander the Great Beach Hotel.
Как сообщили врачи скорой помощи, 57-летний турист погиб на месте. Его жену доставили в больницу с тяжелыми травмами. Дети не пострадали, поскольку на момент аварии уже успели перейти дорогу.
Личности супругов не раскрываются.
Водитель машины скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивает полиция.
В феврале туристический автобус насмерть сбил пожилого путешественника из Южной Кореи на глазах у детей и жены. 68-летний турист погиб в долине реки Те Паки (Новая Зеландия) во время катания на песчаных дюнах на специальной доске. Съезжая с песчаной горки, кореец выехал на проезжую часть и попал под колеса туристического автобуса.
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