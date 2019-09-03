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В Петербурге водитель Jaguar сбил мужчину и скрылся 

РИА Новости + ещё 1 9 часов назад
В Петербурге водитель Jaguar сбил мужчину и скрылся
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля Jaguar в Петербурге сбил человека под колеса двигавшейся во встречном направлении "Лады" и скрылся, пешеход погиб, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"В 11.40 на Воздухоплавательной улице, 13 Jaguar вне зоны (пешеходного перехода) совершил наезд на мужчину 1961 года рождения. Пешеход отлетел под встречный автомобиль "Лада Гранта". Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи", — говорится в сообщении.
Водитель Jaguar с места ДТП скрылся. Он объявлен в розыск.
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ДТП , Jaguar , Lada Granta , Lada , ГИБДД
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