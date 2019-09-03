Российский двойник Эштона Кутчера попал в страшное ДТП

Российский двойник Эштона Кутчера попал в страшную аварию

Спортсмена, красавца и двойника звезды Голливуда — Александра Корнилова давно окрестили «русским Эштоном Кутчером ». Несмотря на уникальное внешнее сходство с известным американским актером, Александр обладает харизмой и к 33 годам добился многих высот. По большей части — спортивных. Однако страшное ДТП перечеркнуло многие планы мужчины. О том, как переживает непростой период жизни и о личной трагедии он рассказал телеканалу «360».

Александр Корнилов — призер соревнований самого высокого уровня. Спорт для него — настоящий стиль и смысл жизни. Но, к сожалению, страшная авария помешала мужчине вести активный образ жизни.

«Когда мне врач сказал, что там скорее всего позвоночник, стало страшно. Конечно, в жизни самое страшное, о чем можно подумать — это перелом позвоночника. Не хочется быть прикованным к кровати. Особенно, когда у тебя активный образ жизни», — поделился Александр.

Дайвинг, легкая атлетика, парашютный спорт — это лишь некоторые виды, подвластные Александру. Мужчина — кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, участник легендарной гонки «Ironman», человек, для которого жизнь — вечный вызов на пути к преодолению новых высот. Увы, но про спорт придется забыть. Надолго или навсегда — покажет время. Александр надеется, что врачи поставят его на ноги как можно скорее.

«Данный пациент к нам поступил несколько дней назад после дорожно-транспортного происшествия в достаточно тяжелом состоянии. С черепно-мозговой травмой, с повреждением позвоночного столба, с переломом позвонков шейного и грудного отделов. Кроме того, у него множественные ушибы, рваные раны, ссадины туловища и конечностей», — рассказал заведующий травматологическим отделением Дмитровской городской больницы Александр Тихомиров.

Врачи и мужественный характер мужчины смогли стабилизировать его состояние. Александр — настоящий боец. В спорте он всегда выкладывается по максимуму, на пределе своих возможностей. Однако вопрос про спортивное будущее ставит его в тупик. Возможно, про многие активности придется забыть. Травма позвоночника не прощает ошибок. Рассказывая о своих планах, мужчина еле сдерживает слезы.

«Если честно, я не представляю жизнь без движения. Постоянно хочется чего-то нового. Чего-то достичь, покорить. В Крыму недавно проходил курсы по дайвингу. Сертифицированным дайвером стал», — рассказал Александр.

В разговоре с двойником Кутчера каждую минуту удивляешься его невероятной мужественности. Оказывается, нынешнее происшествие — не единственный удар судьбы в его жизни.

«Моя девушка погибла в дорожно-транспортном происшествии. Она ехала на велосипеде, ее сбил пьяный водитель. Мы встречались на протяжении шести лет, с двадцати лет. У нас была мечта поехать на море. Мы море ни разу вместе не видели. А она так и не увидела», — рассказал мужчина.

Александр признается, после того, как потерял любимую, отдался стихии, которая была внутри: свобода, экстрим и вечное движение.

Уезжая, мы пожелали Александру скорейшего выздоровления. Русский Эштон Кутчер оказался настоящим «железным человеком». Но при этом сохранил доброту и искренность.