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Орешкин хочет продлить трассу Москва — Владимир до Екатеринбурга 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Орешкин хочет продлить трассу Москва — Владимир до Екатеринбурга
Фото: News.ru
Целесообразным предложением назвал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин продление трассы Москва-Владимир до Екатеринбурга. Об этом он заявил в эфире радиостанции Business FM.
Он отметил, что такие цели надо ставить не позднее 2023 года. При этом начало реализации проекта должно совпасть с первым обязательными этапом строительства трассы от Москвы до Владимира.
А дальше вопрос зависит от наличия финансов и грамотным планированием, так как стройка займёт несколько лет, пояснил Орешкин.
Очевидно, что Москва — Владимир плюс приведение существующей трассы до хотя бы удовлетворительного состояния — это то, что нужно сделать в первую очередь, а дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должна быть платной, до Екатеринбурга, — пояснил министр.
По его мнению, новая трасса переключит на себя большегрузное движение. Это должно ускорить сроки доставки грузов, а также повысить уровень безопасности по всей дорожной сети.
Ранее Орешкин протестировал российский автомобиль LADA XRAY и выразил своё мнение относительно дорог в стране, писал News.ru.
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Комментарии
ДТП , Lada , Lada XRAY , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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