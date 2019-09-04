Орешкин хочет продлить трассу Москва — Владимир до Екатеринбурга

Целесообразным предложением назвал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин продление трассы Москва-Владимир до Екатеринбурга. Об этом он заявил в эфире радиостанции Business FM.

Он отметил, что такие цели надо ставить не позднее 2023 года. При этом начало реализации проекта должно совпасть с первым обязательными этапом строительства трассы от Москвы до Владимира.

А дальше вопрос зависит от наличия финансов и грамотным планированием, так как стройка займёт несколько лет, пояснил Орешкин.

Очевидно, что Москва — Владимир плюс приведение существующей трассы до хотя бы удовлетворительного состояния — это то, что нужно сделать в первую очередь, а дальше думать о том, как реализовывать этапы строительства этой большой трассы, которая, очевидно, должна быть платной, до Екатеринбурга, — пояснил министр.

По его мнению, новая трасса переключит на себя большегрузное движение. Это должно ускорить сроки доставки грузов, а также повысить уровень безопасности по всей дорожной сети.