Российский водитель протаранил остановку с людьми и погиб

В Пскове водитель Chevrolet Cruze врезался в остановку, из-за чего пострадали четыре человека. Мужчина погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел в 7:40 по местному времени. Водитель 1952 года рождения потерял сознание и наехал на остановку, на которой были четыре пешехода. Их забрали в больницу с разными травмами.

УМВД по Псковской области агентству уточнили, что авария произошла на улице Леона Поземского. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо. Он пересек на автомобиле встречную полосу и протаранил остановку. В машине с ним находился сын 1999 года рождения, он не пострадал. У пострадавших диагностированы ушибы и переломы, одна из женщин в тяжелом состоянии.