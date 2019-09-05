«Сбил мальчика и девочку»: страшное ДТП во Владимирской области

Во Владимирской области 23-летний водитель BMW насмерть сбил двух 13-летних подростков, которые стояли рядом с остановкой общественного транспорта. По предварительным данным, незадолго до аварии мужчина обогнал машины по обочине, после чего на высокой скорости въехал в группу несовершеннолетних. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи. Местная полиция проводит расследование по факту ЧП.

Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщили в УМВД по региону.

«По предварительной информации, житель г. Коврова 1996 года рождения, управляя автомобилем «БМВ-320», совершил наезд на двоих пешеходов — мальчика и девочку 2006 года рождения», — говорится в сообщении УМВД по Владимирской области.

Авария произошла в среду, 4 сентября, около 19:50 в поселке Мелехово Ковровского района на улице Первомайская. В тот вечер 13-летние подростки стояли возле остановки общественного транспорта. Так как на улице не было тротуаров, дети находились на проезжей части, освещенной уличными фонарями.

После этого, как сообщил телеграм-канал Mash, на несовершеннолетних наехал 23-летний водитель, который незадолго до столкновения обогнал транспортные средства по обочине.

«В результате полученных тяжелых травм один из них скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи», — отметили в местной полиции.

Как пишут местные СМИ, предполагаемый злоумышленник — сын заведующего урологическим отделением городской больницы. После происшествия его отправили на медицинское освидетельствование. Правоохранители проводят расследование.

Еще одна авария ранее произошла на пешеходном переходе в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

«26 августа в 20.20 в Петроградском районе 21-летний водитель автомобиля Hyundai в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода допустила наезд на мальчика девяти лет. В результате ДТП ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии», — сообщали в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

На кадрах ДТП, опубликованных в Сети, видно, как автомобиль сбивает ребенка, который выбежал на проезжую часть, и тащит его несколько метров под колесами. После этого к иномарке подбегают прохожие — они приподнимают автомобиль и вытаскивают мальчика. Водитель автомобиля арестован, против него возбуждено уголовное дело. Школьник же до сих пор находится в больнице.

Ранее трагедия произошла и в Саратове. Там 17 мая 2019 года пьяный водитель сбил 14-летнего ребенка. Об этом сообщало УМВД по Саратовской области. В тот день школьник возвращался домой, идя по обочине проезжей части. Однако вскоре его сбил автомобиль марки « KIA », за рулем которого находился 40-летний сотрудник городского отдела полиции.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель нарушил требования правил дорожного движения, в результате чего совершил наезд на пешехода 2004 года рождения, следовавшего по обочине дороги. От полученных травм 14-летний мальчик скончался», — уточняли в СУ СКР по региону.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека». В результате суд дал правоохранителю 3 года условно.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Сочи. Там 16 февраля 2019 года 10-летняя девочка погибла под колесами автомобиля Hyundai. Об этом сообщали в кубанском управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла на улице Каспийкой в Адлерском районе Сочи. На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как подросток переходит дорогу и через секунды его на высокой скорости сбивает темный седан. Удар отбрасывает ребенка на 15-20 метров от нерегулируемого пешеходного перехода.

После ЧП злоумышленник скрылся с места происшествия. Свидетели трагедии вызвали скорую помощь — девочку доставили в городскую больницу №4. Однако спасти ее не удалось — школьница получила ранения, не совместимые с жизнью.