В Москве задержали сбившего ребенка водителя

На Волоколамском шоссе задержали сбившего ребенка водителя

Сотрудники Росгвардии задержали на Волоколамском шоссе в столице автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Автомобиль Toyota Camry ехал в сторону области.

"Разыскиваемый автомобиль был обнаружен и блокирован. За рулем транспортного средства находился 45-летний мужчина, от которого исходил резкий запах алкоголя", — цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.

Отмечается, что нарушителя передали полиции. При себе у него не было водительских прав.

Ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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