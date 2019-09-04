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На Волоколамском шоссе задержали сбившего ребенка водителя 

Москва24 7 часов назад
В Москве задержали сбившего ребенка водителя
Фото: depositphotos/Emevil
Сотрудники Росгвардии задержали на Волоколамском шоссе в столице автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Автомобиль Toyota Camry ехал в сторону области.
"Разыскиваемый автомобиль был обнаружен и блокирован. За рулем транспортного средства находился 45-летний мужчина, от которого исходил резкий запах алкоголя", — цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ведомства.
Отмечается, что нарушителя передали полиции. При себе у него не было водительских прав.
Ребенок находится в больнице, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Ранее днем на улице Дубининской в центре Москвы произошла авария с участием иномарки, кареты скорой помощи и трамвая. Никто не пострадал, движение восстановлено в полном объеме.
Накануне два человека погибли в результате столкновения автомобиля и мотоцикла под Воскресенском в Подмосковье. По факту случившегося начата доследственная проверка.
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Комментарии1
ДТП , Toyota , Toyota Camry , Росгвардия , АГН "Москва"
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