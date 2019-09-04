Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся 

ТАСС 5 часов назад
В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб
Фото: ТАСС
Автомобиль BMW наехал на бордюр, а затем врезался в столб уличного освещения и загорелся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
По данным ГИБДД, авария произошла около 22:20 мск на перекрестке проспекта КИМа и улицы Уральской. "Водитель BMW — мужчина 1995 года рождения — наехал на бордюр и столб освещения. В результате ДТП водитель не пострадал, пассажир — в тяжелом состоянии, автомобиль сгорел", — говорится в распространенном ведомством сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
ТАСС: последние новости
Автомобиль въехал в остановку в Пскове Автомобиль въехал в остановку в Пскове Злоумышленник обстрелял машину съемочной группы фильма "Чики" в КБР Злоумышленник обстрелял машину съемочной группы фильма "Чики" в КБР На юге Москвы Porsche Cayenne сбил ребенка На юге Москвы Porsche Cayenne сбил ребенка
ДТП , BMW , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Porsche показал фото своего первого электромобиля
Porsche показал фото своего первого электромобиля
В Москве задержали сбившего ребенка водителя
В Москве задержали сбившего ребенка водителя1
Названа российская цена Porsche Taycan
Названа российская цена Porsche Taycan
Назван топ лучших электромобилей современности
Назван топ лучших электромобилей современности
Раскрыт план продаж Aurus на 2020 год
Раскрыт план продаж Aurus на 2020 год1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение