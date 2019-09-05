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Без ГИБДД: в России приняты правила оформления аварии со смартфона 

Авторамблер + ещё 2 6 часов назад
Без ГИБДД: аварию оформим со смартфона
Фото: Авторамблер
Приложение для смартфона, с помощью которого можно будет оформлять ДТП на месте за 15 минут, запустят в России в ноябре. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на документ, утвержденный правительством.
Через сервис "Оформление европротокола онлайн", интегрированное с порталом Госуслуг, можно будет зафиксировать аварию, отправить данные страховой компании и получить выплаты. При этом вызывать сотрудника ГИБДД не потребуется. Сначала приложение будет доступно для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
Для корректного оформления у всех участников ДТП должны быть установлены приложения "Помощник ОСАГО" и заведен аккаунт на Госуслугах, а также не должно быть разногласий по поводу обстоятельств аварии.
На данный момент в России уже действует приложение "ДТП. Европротокол", но оформить происшествие с его помощью можно при условии, что пострадавших нет, а количество ожидаемых выплат не превышает 100 тыс. руб. (или 400 тыс. руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей), если обстоятельства ДТП переданы через ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме этого, участникам аварии все равно нужно заполнить и направить страховщикам бумажные извещения, а при использовании нового сервиса такой необходимости не будет.
Ожидается, что в будущем до 100% мелких аварий будут оформляться по европротоколу через новое приложение. Уже сейчас ежегодно количество выездов инспекторов на места таких происшествий уменьшается, сообщает РБК.
Ранее "Авторамблер" рассматривал случаи, в которых гаишники могут отказать в оформлении аварии.
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ДТП , Автоновости , ГИБДД , Авторамблер , РБК
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