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Грузовик врезался в толпу людей в Казани: видео момента ДТП 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
В результате происшествия пострадали пять человек.
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Казани. Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Ломжинской.
На ролике видно, как грузовой автомобиль Hyundai, уходя от столкновения с легковушкой, на большой скорости вылетает на тротуар, сносит забор и таранит толпу рядом с местным рынком, в том месте, где пенсионеры торгуют овощами и фруктами со своих огородов.
В результате происшествия пять человек пострадали, сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана. Среди раненых в основном пожилые люди. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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ДТП , Hyundai
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