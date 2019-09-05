Грузовик врезался в толпу людей в Казани: видео момента ДТП

В результате происшествия пострадали пять человек.

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Казани. Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Ломжинской.

На ролике видно, как грузовой автомобиль Hyundai , уходя от столкновения с легковушкой, на большой скорости вылетает на тротуар, сносит забор и таранит толпу рядом с местным рынком, в том месте, где пенсионеры торгуют овощами и фруктами со своих огородов.

В результате происшествия пять человек пострадали, сообщили «Вечерней Казани» в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана. Среди раненых в основном пожилые люди. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.