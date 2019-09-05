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Подростки устроили смертельное ДТП на угнанной машине 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Подростки устроили смертельное ДТП на угнанной машине
Фото: РИА Новости
В Ставрополье школьники попали в автомобильную аварию на «Оке», угнанной у родителей одного из подростков, сообщает ТАСС.
В результат один ребёнок погиб, ещё двое госпитализированы с различными травмами.
По данным агентства, инцидент произошёл в селе Дербетовка Апанасенковского района в Ставропольском крае. Один из местных школьников втайне от родителей сел за руль «Оки», чтобы покатать своих четверых друзей.
«Двигаясь по проселочной дороге, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля», — приводит ТАСС слова сотрудника отдела пропаганды краевого управления ГИБДД.
В результате аварии погиб 13-летний подросток, который сидел на переднем пассажирском сидении: в момент опрокидывания авто ребёнок вылетел через лобовое стекло. Ещё двое пассажиров «Оки» были госпитализированы различными травмами.
В настоящий момент делом занимаются следователи которые должны установить степень вины в трагедии не только детей, но и и родителей.
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ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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