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Водитель загоревшегося на ходу автобуса спас пассажиров в Казани 

ТК «Звезда» + ещё 3 3 часа назад
Водитель загоревшегося на ходу автобуса спас пассажиров
Фото: Realnoe Vremia, YouTube
Причиной пожара стало замыкание в электропроводке.
Водитель автобуса, который во время езды загорелся в Казани, смог эвакуировать всех пассажиров и потушить огонь. Об этом сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.
Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Водитель, подъезжая к остановке, увидел огонь. Мужчина оперативно остановил автобус, вместе с кондуктором вывел всех 40 пассажиров, а потом взял огнетушитель и самостоятельно потушил пламя.
Как пояснили в казанском ПАТП-2, в котором работает водитель, причиной пожара стало замыкание в электропроводке.
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