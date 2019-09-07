Водитель загоревшегося на ходу автобуса спас пассажиров в Казани

Причиной пожара стало замыкание в электропроводке.

Водитель автобуса, который во время езды загорелся в Казани, смог эвакуировать всех пассажиров и потушить огонь. Об этом сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. Водитель, подъезжая к остановке, увидел огонь. Мужчина оперативно остановил автобус, вместе с кондуктором вывел всех 40 пассажиров, а потом взял огнетушитель и самостоятельно потушил пламя.

Как пояснили в казанском ПАТП-2, в котором работает водитель, причиной пожара стало замыкание в электропроводке.