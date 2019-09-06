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МВД рассматривает поправки о поэтапном допуске к вождению 

Газета.Ru + ещё 32 11 часов назад
МВД рассматривает поправки о поэтапном допуске к вождению
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что министерство разработало поправки в закон «О безопасности дорожного движения», сообщает ТАСС. Он предусматривает поэтапный допуск к управлению транспортными средствами.
Отмечается, что нововведения коснутся водителей грузового и пассажирского транспорта. Так, водители будут допущены к вождению транспортных средств лишь при наличии стажа управления машинами категории «В». Кроме того, минимальный возраст для получения прав категории «С» увеличат до 21 года, а категории «D» — до 24 лет.
Модернизация также коснется категории «А». Получить права этого образца можно будет после достижения 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами новой подкатегории «А2». Ее можно будет получить лишь после 18 лет.
Волк также добавила, что наличие права на управление по любой из категорий «СЕ» или «DЕ» автоматически будет подтверждать право управления транспортными средствами категории «ВЕ». Проходить обучение и сдачу экзаменов не будет нужно.
Ранее Минтранс предложил поменять ПДД для электробайков и сегвеев.
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ДТП , Автоновости , Ирина Волк , Минтранс РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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