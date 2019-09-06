Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Porsche выехала на тротуар в Берлине, есть жертвы
Фото: globallookpress.com
В результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине погибли четыре человека, среди них один ребёнок.
Ещё два человека получили ранения, говорится в сообщении Берлинского пожарного управления в Twitter.
Отмечается, что обстоятельства инцидента выясняются.
8 июня в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.
RT на русском: последние новости
На МКАД столкнулись три грузовика На МКАД столкнулись три грузовика В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека В Белгородской области в результате ДТП погибли четыре человека Задержан водитель сбившего ребёнка Porsche Задержан водитель сбившего ребёнка Porsche
ДТП , Porsche
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Шесть человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Школьникам с правами могут разрешить водить автомобили
Школьникам с правами могут разрешить водить автомобили
Правила получения прав предложили изменить
Правила получения прав предложили изменить12
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Volkswagen решил воскресить «Жука»
Автомобили Tesla Model 3 остались без кожаного салона
Автомобили Tesla Model 3 остались без кожаного салона1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение