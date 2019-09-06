Porsche выехала на тротуар в Берлине, есть жертвы

В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо

В результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине погибли четыре человека, среди них один ребёнок. Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte. PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 6 сентября 2019 г. Ещё два человека получили ранения, говорится в сообщении Берлинского пожарного управления в Twitter. Отмечается, что обстоятельства инцидента выясняются. 8 июня в Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.