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Паук спровоцировал смертельное ДТП в Британии 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Паук спровоцировал смертельное ДТП в Британии
Фото: Depositphotos
В Британии в городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, 31-летний мужчина был за рулем автомобиля, когда перед его лицом на паутине повис паук.
Пытаясь его убрать, водитель отвлекся от дороги, в результате чего его машина выехала на тротуар и врезалась в фонарный столб.
От удара опора сломалась и рухнула на голову 58-летней женщины. Ее госпитализировали в больницу, где ей диагностировали 36 повреждений, из-за которых она скончалась спустя 13 дней.
Что касается водителя, то его приговорили к 200 часам обязательных работ, лишили права водить на протяжении трех лет и выписали штраф в размере £320
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