Паук спровоцировал смертельное ДТП в Британии

В Британии в городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, 31-летний мужчина был за рулем автомобиля, когда перед его лицом на паутине повис паук.

Пытаясь его убрать, водитель отвлекся от дороги, в результате чего его машина выехала на тротуар и врезалась в фонарный столб.

От удара опора сломалась и рухнула на голову 58-летней женщины. Ее госпитализировали в больницу, где ей диагностировали 36 повреждений, из-за которых она скончалась спустя 13 дней.

Что касается водителя, то его приговорили к 200 часам обязательных работ, лишили права водить на протяжении трех лет и выписали штраф в размере £320