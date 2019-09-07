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Массовое ДТП произошло во Владивостоке 

News.ru + ещё 2 9 часов назад
Массовое ДТП произошло во Владивостоке
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие в ночь на воскресенье, 8 сентября.
Два автомобиля столкнулись, после чего зацепили ещё пять машин, которые проезжали рядом. Врачи госпитализировали одного пострадавшего. Его состояние оценивают как тяжёлое. Ещё четыре человека получили травмы разной степени, сообщает Primpress.
Ранее News.ru писал о том, что пятеро пешеходов пострадали в ДТП на окраине Казани. Там грузовик протаранил тротуарное ограждение и сбил находящихся возле него людей. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
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