Автобус врезался в пешеходов в Москве

Автобус наехал на пешеходов в Москве

На западе российской столицы автобус наехал на двух пешеходов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает издание, двух людей сбили возле 3-го Сетуньского проезда.

Выяснилось, что травмы получили 20-летний молодой человек и 18-летняя девушка. По предварительным данным, их госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у них ушибы и ссадины.

По некоторым данным, инцидент произошел, когда люди переходили дорогу в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что в Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали.