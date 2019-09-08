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Автобус наехал на пешеходов в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Автобус врезался в пешеходов в Москве
Фото: ТАСС
На западе российской столицы автобус наехал на двух пешеходов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечает издание, двух людей сбили возле 3-го Сетуньского проезда.
Выяснилось, что травмы получили 20-летний молодой человек и 18-летняя девушка. По предварительным данным, их госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у них ушибы и ссадины.
По некоторым данным, инцидент произошел, когда люди переходили дорогу в неположенном месте.
Ранее сообщалось, что в Москве автобус с туристами врезался в столб, 14 человек пострадали.
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