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В ДТП в Ленинградской области погибли три человека 

ТАСС 2 часа назад
Под Петербургом произошло смертельное ДТП
Фото: РИА Новости
Три человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По предварительной информации, 8 сентября около 00:35 в Тосненском районе Ленинградской области на дороге Павловск — Косые Мосты женщина 1973 года рождения, управляя автомобилем Honda, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем BMW", — говорится в сообщении управления.
В результате аварии водитель и двое пассажиров BMW скончались на месте. Женщина, которая была за рулем Honda, получила тяжелые травмы.
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ДТП , BMW , Honda , ГИБДД
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