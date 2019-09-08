Под Петербургом произошло смертельное ДТП

В ДТП в Ленинградской области погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "По предварительной информации, 8 сентября около 00:35 в Тосненском районе Ленинградской области на дороге Павловск — Косые Мосты женщина 1973 года рождения, управляя автомобилем Honda, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем BMW", — говорится в сообщении управления. В результате аварии водитель и двое пассажиров BMW скончались на месте. Женщина, которая была за рулем Honda, получила тяжелые травмы.