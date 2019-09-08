Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супруги поехали отмечать серебряную свадьбу и погибли 

Lenta.ru 1 час назад
Супруги поехали отмечать серебряную свадьбу и погибли
Фото: Madison Hagan / Facebook
Супруги из американского штата Джорджия Дэнни и Джули Хаган погибли в автокатастрофе, когда отправились отмечать 25-ю годовщину свадьбы. Об этом сообщает портал Atlanta Journal Constitution.
Хаганы отправились на открытие футбольного сезона и первую игру университета Georgia Southern против Lousiana State. Они считали свою поездку «путешествием всей жизни». Как рассказали в полиции, автомобиль Nissan Altima, за рулем которого находился Дэнни, вылетел с автомагистрали. Из-за дождя водитель потерял управление и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте, его супруга скончалась спустя несколько часов в одном из медицинских центров.
У Дэнни и Джули остались трое детей — Мэттью, Джошуа и Мэдисон. «Это самая худшая боль, с которой я когда-либо сталкивалась, и я не могу подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Они были моим миром, и я никогда не увижу такой любви, которой мои родители одаривали всех, с кем встречались в жизни», — написала Мэдисон на своей странице в Facebook.
В университете Georgia Southern, где учатся дети погибших, выразили готовность оказать необходимую помощь. Для помощи также были созданы несколько аккаунтов на сайтах для пожертвований, уже удалось собрать 36 тысяч долларов.
6 сентября стало известно о смерти 30-летней американской певицы Кайли Рей Харрис. Артистка попала в ДТП с участием трех машин. За два часа до своей гибели она опубликовала в социальных сетях монолог о смерти.
Последние новости
Песков рассказал о жестком режиме Путина Песков рассказал о жестком режиме Путина На Украине объяснили невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17 На Украине объяснили невыдачу Нидерландам «ценного свидетеля» по делу MH17 Пилот рассказал о происхождении еды для Путина на рейсах Пилот рассказал о происхождении еды для Путина на рейсах
Комментарии5
ДТП , Nissan , Nissan Altima
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
Появилось видео массового ДТП в Петербурге1
Полоса для парковки: чем грозит проезд по правому ряду?
Полоса для парковки: чем грозит проезд по правому ряду?2
Кто виновник аварии: допускающие различное толкование пункты ПДД
Кто виновник аварии: допускающие различное толкование пункты ПДД1
Таксист расстрелял клиентов
Таксист расстрелял клиентов23
Под Петербургом произошло смертельное ДТП
Под Петербургом произошло смертельное ДТП
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение