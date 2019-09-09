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Системы контроля состояния водителя могут стать обязательными 

BFM.RU + ещё 1 2 часа назад
Установка систем слежения за состоянием водителя на основе технологии распознавания лиц в течение нескольких лет может стать обязательной в общественном и грузовом транспорте. Об этом вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал в интервью газете «Известия».
«Возможно, в горизонте нескольких лет станет обязательной установка систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц. Моргание, поворот головы, состояние век, рта — все будет считываться. В общественных перевозках, перевозках детей, при движении грузового транспорта это совершенно необходимо, и надо в эту сторону двигаться», — сказал он.
Вице-премьер добавил, что сам участвовал в тестировании систем контроля. Стоимость разрабатываемых систем позволяет им конкурировать с иностранными аналогами на внешних рынках, отметил Акимов.
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ДТП , Автоновости , Максим Акимов , газета "Известия"
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