Системы контроля состояния водителя могут стать обязательными

Установка систем слежения за состоянием водителя на основе технологии распознавания лиц в течение нескольких лет может стать обязательной в общественном и грузовом транспорте. Об этом вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал в интервью газете «Известия».

«Возможно, в горизонте нескольких лет станет обязательной установка систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц. Моргание, поворот головы, состояние век, рта — все будет считываться. В общественных перевозках, перевозках детей, при движении грузового транспорта это совершенно необходимо, и надо в эту сторону двигаться», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что сам участвовал в тестировании систем контроля. Стоимость разрабатываемых систем позволяет им конкурировать с иностранными аналогами на внешних рынках, отметил Акимов.