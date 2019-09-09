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В результате ДТП в Удмуртии погибли два человека 

RT на русском + ещё 4 53 минуты назад
В ДТП в Удмуртии погибли два человека
Фото: РИА Новости
В результате ДТП в Як-Бодьинском районе погибли два человека, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу 1-го отдела УГИБДД по Удмуртии.
По имеющимся данным, водитель Toyota Corolla не убедился в безопасности манёвра и выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с Mitsubishi.
Погибли водитель первой иномарки и его пассажирка.
«По данному факту происшествия ведётся расследование, не исключён факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителя автомобиля Toyota Corolla», — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что на иномарке был установлен комплект зимних шин, не обеспечивающий должного сцепления шины с дорожным покрытием.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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ДТП , Toyota , Mitsubishi , Toyota Corolla , ГИБДД
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