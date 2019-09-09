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Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани 

360tv.ru 2 часа назад
Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае. Свои соболезнования уже выразила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
По ее словам, четверо погибших в дорожно-транспортном происшествии — члены территориальной избирательной комиссии. Они в ночь на 9 сентября поехали за документами в ТИК.
«К большому нашему сожалению и прискорбию, хочу начать наше заседание с очень печальной новости. У нас, по имеющейся информации, сегодня в Отрадненском районе Краснодарского края погибли в автомобильной аварии четыре человека — председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и еще трое членов комиссии», — подтвердила Памфилова в ходе заседания ЦИК в понедельник, 9 сентября, ее слова привел «Интерфакс».
Глава ЦИК России выразила свои соболезнования родным и близким погибших. По линии Центризбиркома будет оказана материальная помощь семьям погибших, добавила Памфилова.
Между тем СМИ сообщили об аварии в Краснодарском крае, на территории Спокойненского сельского поселения. Машина с водителем и тремя пассажирами столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем, в котором был один человек, местный пасечник. Он перевозил пчелиные семьи на новое место. Никто из участников ДТП не выжил.
«Два автомобиля участвовало. В одном — четверо погибших, во втором — один — медовик. Пасеку тянул и погиб. Как раз ночью вез, чтобы пчелы не летали… Лоб в лоб сошлись», — рассказал глава Спокойненского сельского поселения Игорь Егоров. Его слова привело РИА «Новости».
Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают эксперты.
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Комментарии26
ДТП , Видео , Игорь Егоров , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости , Интерфакс
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