Члены местного избиркома погибли в ДТП на Кубани

Элла Памфилова. Четыре члена территориальной избирательной комиссии погибли в ДТП в Краснодарском крае. Свои соболезнования уже выразила председатель Центральной избирательной комиссии России

По ее словам, четверо погибших в дорожно-транспортном происшествии — члены территориальной избирательной комиссии. Они в ночь на 9 сентября поехали за документами в ТИК.

«К большому нашему сожалению и прискорбию, хочу начать наше заседание с очень печальной новости. У нас, по имеющейся информации, сегодня в Отрадненском районе Краснодарского края погибли в автомобильной аварии четыре человека — председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и еще трое членов комиссии», — подтвердила Памфилова в ходе заседания ЦИК в понедельник, 9 сентября, ее слова привел «Интерфакс».

Глава ЦИК России выразила свои соболезнования родным и близким погибших. По линии Центризбиркома будет оказана материальная помощь семьям погибших, добавила Памфилова.

Между тем СМИ сообщили об аварии в Краснодарском крае, на территории Спокойненского сельского поселения. Машина с водителем и тремя пассажирами столкнулась лоб в лоб с другим автомобилем, в котором был один человек, местный пасечник. Он перевозил пчелиные семьи на новое место. Никто из участников ДТП не выжил.

«Два автомобиля участвовало. В одном — четверо погибших, во втором — один — медовик. Пасеку тянул и погиб. Как раз ночью вез, чтобы пчелы не летали… Лоб в лоб сошлись», — рассказал глава Спокойненского сельского поселения Игорь Егоров. Его слова привело РИА «Новости».

Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. На месте аварии работают эксперты.