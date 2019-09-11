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Грузовик сбил женщину в центре Москвы 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Грузовик сбил женщину в центре Москвы
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Большегрузный автомобиль наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в Центральном административном округе столицы.
В результате ЧП пострадавшая выжила, однако получила повреждения, передаёт АГН «Москва» сообщение местного ГИБДД.
Инцидент произошёл возле дома 18 по Третьему Крутицкому переулку. В настоящий момент на месте работают представители силовых ведомств.
Как писал News.ru, ранее в Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в ночь на понедельник, 9 сентября, в Отрадненском районе.
Московский каршеринг
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ДТП , ГИБДД , АГН "Москва"
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