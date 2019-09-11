Грузовик сбил женщину в центре Москвы

Большегрузный автомобиль наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в Центральном административном округе столицы.

В результате ЧП пострадавшая выжила, однако получила повреждения, передаёт АГН «Москва» сообщение местного ГИБДД

Инцидент произошёл возле дома 18 по Третьему Крутицкому переулку. В настоящий момент на месте работают представители силовых ведомств.

Как писал News.ru, ранее в Краснодарском крае в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Авария произошла в ночь на понедельник, 9 сентября, в Отрадненском районе.