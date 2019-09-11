Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве

Автомобилист из Челябинска, который в аварии разбил Rolls-Royce олигарха Александра Аристова, подал иск о банкротстве, сообщают «Аргументы и факты».
Мужчина решил, что ему не под силу будет выплатить ущерб предпринимателю, который оценивается в 3 миллиона рублей.
Самое дорогое ДТП в истории Южного Урала произошло зимой 2016 года. Водитель за рулём ВАЗ-2114 выехал на перекрёсток на красный свет, где столкнулся с Rolls-Royce, двигавшемся по правилам. Выплаты по ОСАГО не хватило на ремонт дорого иномарки. Эксперты оценили восстановление машины в 3 миллиона рублей. Оказалось, что Rolls-Royce записан на одно из предприятий, принадлежащих бизнесмену Александру Аристову. Юристы подали иск в отношении виновника ДТП, и в результате суд удовлетворил их требования.
По подсчётам СМИ, водителю ВАЗа, чтобы выплатить долг в размере 3 миллионов рублей, необходимо в течение 37 лет отдавать половину зарплаты, которая составляет 35 тысяч рублей.
Спустя три года виновник самого дорогого ДТП подал иск в Арбитражный суд Челябинской области о банкротстве. По данным издания, если ходатайство будет удовлетворено, то мужчина лишится ликвидного имущества, зато избавится от милионного долга.
Заседание запланировано на 19 сентября.