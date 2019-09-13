Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу

Обрушение пешеходного моста произошло на трассе А-107 в Подмосковье. Надземный переход зацепил проезжавший грузовик с цистерной. Пострадавших нет.

телеканал «360»

Фура столкнулась с конструкцией моста недалеко от города Селятино. В ГИБДД по Московской области подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Движение перекрыто в обе стороны», — предупредили в ведомстве.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы . Прибыла спецтехника, при помощи которой уже начали разбирать обломки перехода.

На снятых кадрах видно, что под рухнувшим мостом стоит тягач с цистерной. Сам он перегородил проезжую часть.

По информации сайта РЕН ТВ, именно фура снесла конструкцию. Причины произошедшего выясняются.