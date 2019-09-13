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Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу 

360tv.ru + ещё 25 4 часа назад
Пешеходный мост рухнул на подмосковную трассу
Фото: 360tv.ru
Обрушение пешеходного моста произошло на трассе А-107 в Подмосковье. Надземный переход зацепил проезжавший грузовик с цистерной. Пострадавших нет.
телеканал «360»
Фура столкнулась с конструкцией моста недалеко от города Селятино. В ГИБДД по Московской области подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Движение перекрыто в обе стороны», — предупредили в ведомстве.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Прибыла спецтехника, при помощи которой уже начали разбирать обломки перехода.
На снятых кадрах видно, что под рухнувшим мостом стоит тягач с цистерной. Сам он перегородил проезжую часть.
По информации сайта РЕН ТВ, именно фура снесла конструкцию. Причины произошедшего выясняются.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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