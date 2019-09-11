Дети в машине будут отягчающим обстоятельством. А медсправка станет виртуальной

Российские власти в очередной раз озаботились безопасностью детей на российских же дорогах. Правительственная комиссия по безопасности опубликовала целый список поручений, из которого становится ясно: нарушать с детьми в салоне будет дороже, чем без них.

В опубликованном на правительственном сайте документе отмечается со ссылкой на статистику ГИБДД , что если до прошлого года число ДТП с участием детей пусть медленно, но сокращалось, то в нынешнем начало расти обратно. За период с 2012 по 2018 годы количество таких аварий снизилось на 4,5%, то за нынешний год выросло на 1,2%, а число раненых увеличилось на 1,6%.

В бой за детское благополучие правительство бросает, как тому и подобает, самые разные силы, причем главным образом на воспитательно-профилактическом фронте. К примеру, Минпросвещения рекомендовано усилить работу по этому вопросу в школах — упоминаются некие "минутки безопасности", а Минобрнауки — соответствующим образом оптимизировать подготовку будущих педагогов.

Министерству культуры предлагается организовать демонстрацию социальных видеороликов в кинотеатрах, Минпромторгу — информационно-пропагандистских мероприятий (а заодно и проработать вопрос об обязательном оснащении детской одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) и так далее, и так далее.

Но есть в списке и рекомендации, касающиеся непосредственно водителей. В частности, КоАП России предлагается модифицировать таким образом, чтобы "совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними" считалось бы отягчающим обстоятельством. Соответственно, если проект будет реализован, наличие детей в салоне машины при нарушении ПДД может заметно сказаться на сумме штрафа — или сроках лишения водительского удостоверения. Представить свои идеи на эту тему Минюст МВД должны до 31 марта следующего года.