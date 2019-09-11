Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети в машине будут отягчающим обстоятельством. А медсправка станет виртуальной 

Автовести 6 часов назад
Дети в машине будут отягчающим обстоятельством. А медсправка станет виртуальной
Фото: © Екатерина Рзянина
Российские власти в очередной раз озаботились безопасностью детей на российских же дорогах. Правительственная комиссия по безопасности опубликовала целый список поручений, из которого становится ясно: нарушать с детьми в салоне будет дороже, чем без них.
В опубликованном на правительственном сайте документе отмечается со ссылкой на статистику ГИБДД, что если до прошлого года число ДТП с участием детей пусть медленно, но сокращалось, то в нынешнем начало расти обратно. За период с 2012 по 2018 годы количество таких аварий снизилось на 4,5%, то за нынешний год выросло на 1,2%, а число раненых увеличилось на 1,6%.
В бой за детское благополучие правительство бросает, как тому и подобает, самые разные силы, причем главным образом на воспитательно-профилактическом фронте. К примеру, Минпросвещения рекомендовано усилить работу по этому вопросу в школах — упоминаются некие "минутки безопасности", а Минобрнауки — соответствующим образом оптимизировать подготовку будущих педагогов.
Министерству культуры предлагается организовать демонстрацию социальных видеороликов в кинотеатрах, Минпромторгу — информационно-пропагандистских мероприятий (а заодно и проработать вопрос об обязательном оснащении детской одежды и аксессуаров световозвращающими элементами) и так далее, и так далее.
Но есть в списке и рекомендации, касающиеся непосредственно водителей. В частности, КоАП России предлагается модифицировать таким образом, чтобы "совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними" считалось бы отягчающим обстоятельством. Соответственно, если проект будет реализован, наличие детей в салоне машины при нарушении ПДД может заметно сказаться на сумме штрафа — или сроках лишения водительского удостоверения. Представить свои идеи на эту тему Минюст и МВД должны до 31 марта следующего года.
Кроме того, в рекомендациях упоминается "механизм подтверждения права управления транспортным средством на основании медицинских заключений об отсутствии противопоказаний с последующим использованием подтверждения права управления в открытой цифровой платформе «Безопасность дорожного движения", который планируется реализовать. Проще говоря, речь идет о той самой "медсправке онлайн", слухи о которой появились в конце лета. Но если тогда вице-премьер Максим Акимов говорил о проекте, как о теоретически возможном, то сейчас, похоже, мы присутствуем при первых попытках претворить его в жизнь. Завершиться первый этап работы должен также 31 марта.
Московский каршеринг
Автовести: последние новости
Глас вопиющего в потребительской пустыне авторынка России: "Помогите, я падаю!" Глас вопиющего в потребительской пустыне авторынка России: "Помогите, я падаю!" Правительство дало зеленый свет оформлению ДТП со смартфона Правительство дало зеленый свет оформлению ДТП со смартфона Столичных нарушителей попробуют урезонить словотворчеством. Хотя и без мата! Столичных нарушителей попробуют урезонить словотворчеством. Хотя и без мата!
Комментарии
ДТП , Максим Акимов , Минпромторг , Минкультуры , Минюст РФ , ГИБДД , МВД , Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадебный автомобиль проехался по Можайке задним ходом
Свадебный автомобиль проехался по Можайке задним ходом
Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае
Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае
В Каире маршрутка упала с эстакады
В Каире маршрутка упала с эстакады
Власти рассказали о последствиях повышения утильсбора
Власти рассказали о последствиях повышения утильсбора1
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве85
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Ремонт мегатрассы признали невозможным
03:01
Ремонт мегатрассы признали невозможным
Бортжурнал
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
00:39
Орландо Блума оштрафовали за превышение скорости
ДТП
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение