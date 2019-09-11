Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию

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Звезда кино 90-х разбился в ДТП 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Звезда культовых фильмов 90-х годов «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо» Марк Горонок попал в серьёзное ДТП, сообщает «Московский комсомолец».
Актёр и его 70-летняя мать, которая в момент аварии сидела в салоне его автомобиля, оба в тяжёлом состоянии находятся в больнице.
По данным издания, инцидент произошёл на трассе под Санкт-Петербургом. В машину артиста на большой скорости врезалась иномарка. Автомобиль Горонка не подлежит восстановлению. Актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму и множественные переломы, в частности сильно пострадала рука артиста, которую, по словам его супруги Анны, медикам «пришлось собирать по частям».
«Консилиум врачей дает не радужные прогнозы. Сейчас уже поставлены пластины, металлические каркасы, но без дорогостоящих процедур и дальнейших хирургических вмешательств не обойтись», — приводит издание слова жена актёра.
По её словам, Горонок до сих пор находится в шоке от произошедшего, врачи несколько раз в день колют ему обезболивающие препараты. Выздоровление артиста сильно осложняет его эмоциональное состояние: супруг уверяет, что он переживается здоровье своей мамы. У пенсионерки медики диагностировали перелом шейки бедра, теперь пожилой женщине придётся заново учиться ходить.
Анна Горонок подчеркнул, что финансовое положение семьи в настоящее время оставляет желать лучшего: сама она находится в декретном отпуске, Марк после долгого отсутствия в профессии только начал получать предложения поучаствовать в новых проектах. Сегодня, по словам женщины, дальнейшая актёрская карьера Горонка под вопросом.
«Спасибо друзьям и поклонникам, которые делают все возможное, чтобы нам помочь. Но денег катастрофически не хватает», — резюмировала женщина.
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ДТП , Видео , Марк Горонок , Московский комсомолец
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