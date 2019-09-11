Свадебный автомобиль проехался по Можайке задним ходом

Свадебный автомобиль ехал задним ходом по Можайскому шоссе

Свадебный кортеж на Можайском шоссе в Москве смутил остальных автолюбителей. В колонне белых машин один «железный конь» двигался задним ходом.

Водители держали небольшую скорость, поэтому другие участники дорожного движения были вынуждены объезжать торжественную процессию, передаёт телеканал «Москва 24». На этот раз свадебный экстрим на дороге закончился без пострадавших.

Ранее News.ru сообщал, что служба охраны государственной границы Литвы расследует случай нарушения государственной границы России в Куршском заливе. Согласно предварительным данным, инцидент произошёл с прогулочным катером, на котором шесть литовцев праздновали свадьбу.