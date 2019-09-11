Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае

В среду в районе Норильска бушевала метель со снегом, была ограниченная видимость. На трассе Норильск — Алыкель вводилось ограничение для движения легкового транспорта.

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