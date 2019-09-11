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Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае 

ТАСС 1 час назад
Автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае
Фото: РИА Новости
Автобус опрокинулся на трассе Норильск — Алыкель в Красноярском крае, за медицинской помощью обратились семь человек, сообщается на официальном сайте краевого глава МВД.
"По предварительной версии, сегодня около часа дня на автодороге Норильск — Алыкель 52-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны района Кайеркан, неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожных условий, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса. После чего водитель место ДТП покинул. В результате дорожного происшествия за медицинской помощью обратились семеро пассажиров", — сообщили в полиции.
В автобусе в момент ДТП находились, предварительно, 10 человек. Водитель в ДТП не пострадал. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
В среду в районе Норильска бушевала метель со снегом, была ограниченная видимость. На трассе Норильск — Алыкель вводилось ограничение для движения легкового транспорта.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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