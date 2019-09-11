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Столичный следователь по особо важным делам погибла в ДТП с грузовиком 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Разбилась следователь МВД по особо важным делам
Фото: РИА Новости
Старший следователь по особо важным делам столичного управления МВД погибла в автомобильной аварии под Воронежем, сообщает Рен ТВ.
Подполковник полиции находилась в отпуске.
По данным «Вести Воронеж», ДТП произошло вечером во вторник 10 сентября на 696 км трассы М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. 51-летний водитель Mercedes, в котором на переднем пассажирском сидении находилась сотрудница полиции, по непонятным пока причинам не справился с управлением выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Isuzu Forward. В результате 41-летняя следователь скончалась на месте. Водителя иномарки госпитализировали.
В середине августа в Москве на Севастопольском проспекте в результате столкновения автомобиля с патрульной машиной ГИБДД пострадали двое полицейских, один из которых впоследствии скончался в больнице. СМИ сообщали, что последствия ДТП сильно затруднили движение по проспекту, а на место аварии приземлялся вертолёт.
Московский каршеринг
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ДТП , Isuzu , ГИБДД , МВД , РЕН ТВ
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