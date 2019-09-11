Чиновница требует деньги с родителей сбитого ею ребенка

В Мурманске бывшая чиновница потребовала с родителей сбитого ей ребёнка деньги на ремонт авто

Бывшая сотрудница управления образования мурманской мэрии Лилия Хоруженко пытается отсудить у родителей сбитого ей ребёнка 100 тысяч рублей на ремонт своего внедорожника, сообщает НТВ. В эту сумму женщина оценила несколько царапин на кузове и сломанное зеркало.

Инцидент произошёл в прошлом году в дачном посёлке. В аварии 13-летний Генрих пострадал куда сильнее, чем иномарка бывшей чиновницы. Медики диагностировали у школьника перелом челюсти и сотрясение мозга. Однако полицейские тогда пришли к выводу, что именно подросток виноват: он выехал на велосипеде с второстепенной дороги на главную, при этом не уступив право проезда автомобилю. Кроме того сотрудники ГИБДД уточнили, что детям от 7 до 14 лет разрешено ездить на велосипедах только по велодорожкам, тротуарам и пешеходным зонам, коих в дачном посёлке нет.

Спустя год Лилия Хоруженко решила взыскать с семьи виновника 100 тысяч рублей на ремонт автомобиля. Именно в такую суму эксперты оценили замену зеркала на её внедорожнике и покраску нескольких элементов кузова.

Родители Генриха в суде настаивают, что никому ничего не должны.