ДТП с актером Горонком попало на видео

ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей» Марком Горонком попало на видео

Авария с участием актера Марка Горонка в Ленинградской области попала на видео. Ролик опубликовал канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что легковой автомобиль ГАЗ поворачивает налево, в этот момент в него врезался " Опель Астра", в котором находился актер и его мать. Их госпитализировали. У артиста диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. У женщины — переломы шейки бедра и тазовых костей.

Актер Марк Горонок прославился ролями в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Он также сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".