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ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей» Марком Горонком попало на видео 

РИА Новости 1 час назад
ДТП с актером Горонком попало на видео
Фото: РИА Новости
Авария с участием актера Марка Горонка в Ленинградской области попала на видео. Ролик опубликовал канал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что легковой автомобиль ГАЗ поворачивает налево, в этот момент в него врезался "Опель Астра", в котором находился актер и его мать. Их госпитализировали. У артиста диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы. У женщины — переломы шейки бедра и тазовых костей.
Актер Марк Горонок прославился ролями в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Он также сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".
Московский каршеринг
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ДТП , Opel , Марк Горонок , РЕН ТВ
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