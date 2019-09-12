Чиновница потребовала 100 тысяч от родителей сбитого ею ребенка

Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею подростка. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, бывшая сотрудница регионального Министерства образования сбила 13-летнего подростка во дворе, когда он катался на велосипеде. Несмотря на то, что ребенок получил серьезные травмы, он был признан виновником ДТП, так как выехал со второстепенной дороги на главную. Дело было закрыто.

Через год экс-чиновница подала иск к родителям подростка, заявив, что ее иномарка серьезно пострадала после столкновения и потребовала возместить материальный ущерб. На заседании суда, по данным телеканала, стало известно, что за несколько царапин на кузове автомобиля и сломанное зеркало Лилия Хорунженко попросила 100 с лишним тысяч рублей.

При этом адвокаты истца требовали сделать заседание закрытым, настаивая, что родители подростка пытаются повлиять на общественное мнение.

«Отец мальчика хочет сформировать общественное мнение о том, что мой доверитель — какой-то монстр, который намеренно нарушает ПДД, калечит окружающих, а потом еще и денег требует», — заявил адвокат Александр Шумский.

В свою очередь родители мальчика отметили, что лечение ребенка все еще продолжается и они ничего никому не должны.