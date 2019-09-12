Автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане

По его словам, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.

ТАСС: последние новости

ОСАГО по новым тарифам может стать для "идеальных" водителей дешевле в три-четыре раза

Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

Полиция начала проверку после драки подростка и водителя троллейбуса в Дзержинске