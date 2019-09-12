Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане, есть пострадавшие, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.
"Информация о происшествии поступила в МЧС в 14:35. ДТП произошло в Кумторкалинском районе на регулируемом железнодорожном переезде возле населенного пункта Темиргое. Автомобиль ВАЗ-21099 врезался в тепловоз. Имеются пострадавшие, они доставлены в больницу в Махачкале", — сообщил собеседник агентства, не уточнив число пострадавших и их состояние.
По его словам, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.