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Автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане
Фото: «Это Кавказ»
Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Дагестане, есть пострадавшие, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.
"Информация о происшествии поступила в МЧС в 14:35. ДТП произошло в Кумторкалинском районе на регулируемом железнодорожном переезде возле населенного пункта Темиргое. Автомобиль ВАЗ-21099 врезался в тепловоз. Имеются пострадавшие, они доставлены в больницу в Махачкале", — сообщил собеседник агентства, не уточнив число пострадавших и их состояние.
По его словам, возгорания на месте происшествия нет, движение не нарушено.
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ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
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