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Никас Сафронов попал в ДТП 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Никас Cафронов попал в автомобильную аварию, сообщает Telegram-канал Mash. Художник не пострадал в отличие от его люксового Porsche Cayenne.
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По данным автора сообщения, инцидент произошёл в Подмосковье на въезде в посёлок Барвиха. На видеозаписи последствий ДТП видно, что удар пришёлся в заднюю часть автомобиля художника. По всей видимости, водитель сзади идущей машины не выдержал дистанцию. Отмечается, что внезапная авария прервала путь Сафронова на вечер памяти Аллы Вебер.
Художник не пострадал. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Ранее «Московский комсомолец» сообщил о тяжёлых последствиях автомобильной аварии, в которую попал звезда культовых фильмов 90-х годов «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо» Марк Горонок.
Актёр получил серьёзную черепно-мозговую травму и множественные переломы, в частности сильно пострадала рука артиста, которую, по словам его супруги Анны, медикам «пришлось собирать по частям».
Комментарии
ДТП , Видео , Porsche Cayenne , Porsche , Никас Сафронов , Марк Горонок , ГИБДД , Московский комсомолец
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