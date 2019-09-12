Никас Сафронов попал в ДТП

По данным автора сообщения, инцидент произошёл в Подмосковье на въезде в посёлок Барвиха. На видеозаписи последствий ДТП видно, что удар пришёлся в заднюю часть автомобиля художника. По всей видимости, водитель сзади идущей машины не выдержал дистанцию. Отмечается, что внезапная авария прервала путь Сафронова на вечер памяти Аллы Вебер.

Художник не пострадал. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД

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