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В ДТП под Тулой пострадали двое полицейских 

RT на русском + ещё 4 5 часов назад
В ДТП под Тулой пострадали двое полицейских
Фото: РИА Новости
В Тульской области автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой, пострадали четыре человека, включая двоих полицейских.
«По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ДПС», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления МВД.
Один из полицейских находится в тяжёлом состоянии, ему проведена операция.
Ранее сообщалось, что в Москве во время преследования со стороны полицейских водитель врезался в патрульную машину ДПС.
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ДТП , Nissan , Nissan Almera , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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