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Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку 

Lenta.ru + ещё 3 8 часов назад
Житель Тюмени прошел по проезжей части с номерной табличкой в руках, притворившись автомобилем. Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликовало издание 72.ru.
По данным очевидцев, инцидент произошел на пересечении Ленина и Челюскинцев. На записи видно, как мужчина, держа перед собой номерной знак, идет по дороге, после чего резко ускоряется. На этом запись прерывается.
В ГИБДД изданию сообщили, что начали проверку. Мужчине грозит административная ответственность — штраф на сумму 500 рублей, либо предупреждение. В ГИБДД отметили, что снимок, на котором запечатлен госномер, отправится в брак, так как на нем зафиксирован не автомобиль, а человек.
Ранее в Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора Центра организации дорожного движения (ЦОДД) — он выписывал штрафы за парковку и просил расплачиваться на месте. Инспектор МАДИ попросил мужчину представиться, тот показал фальшивое удостоврение. Тогда инспектор вызвал полицию.
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ДТП , Видео , ГИБДД
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