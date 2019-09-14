Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем

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Виноват водитель: в ДТП под Ярославлем погибли 9 человек 

Рамблер + ещё 31 47 минут назад
Грузовик врезался в пассажирский автобус на трассе между Ярославлем и Иваново. Девять человек погибли, много раненых. О ЧП сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона.
«По нашим данным, девять погибших, цифры уточняются», — сказал собеседник агентства.
На месте работают сотрудники медицины катастроф, семь бригад скорой помощи, развернут кризисный центр.
Ранее в ГИБДД заявили, что в аварии пострадал 21 человек. Среди них есть ребенок. Инспекторы считают, что причиной аварии стал грузовик, выехавший на встречку на 20-м км автодороги «Ярославль — Заячий холм — Иваново».
«Водитель, управляя грузовой машиной MAN, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ», — заявили в ГИБДД.
ДТП , Видео , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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